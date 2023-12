Come da tradizione, con l'arrivo del periodo natalizio torna ‘L’Oscar della Vetrina’, il premio alle vetrine più belle di Rimini, organizzato da Zeinta di Borg. L'associazione invita i negozianti del centro storico (soci e non) ad allestire le vetrine a tema felliniano, e da oggi saranno consegnati i kit gratuiti con le modalità di partecipazione. Possono partecipare al Premio i titolari degli esercizi commerciali del centro storico di Rimini a cui sarà consegnato il kit di partecipazione. Chi non rientra nell’area o chi non è stato contattato può fare richiesta chiamando il 388/7861971 o per email a zeintadiborg@gmail.com entro il 7 dicembre 2023. Sarà discrezione dell’Associazione valutare la richiesta di iscrizione.

Come nei grandi concorsi, ci saranno due giurie: una ‘tecnica’ coordinata dalla vetrinista Marilisa Guerra della boutique Nina Club, Nicoletta Coppedè Pareti di Coppedè Restauro e da Andrea Amadei, membro del direttivo di Zeinta di Borg e titolare della Pellicceria Amadei, che dal 10 al 20 dicembre visiterà i negozi partecipanti e valuterà e nominerà la migliore vetrina di Natale. Nello stesso periodo una giuria ‘popolare’ può votare le vetrine dal profilo Instagram dell’Associazione Zeinta di Borg o inquadrando il Qcode nella locandina dell’iniziativa. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non comporta alcuna spesa per i partecipanti. Il 22 dicembre saranno decretati i vincitori. Ai primi classificati super premi: ‘Experience’ offerta da A Tutta Randa Viaggi, un sito internet o promozione social offerta da QGroup, Corsi di Inglese offerto da MyEs e vini offerti da Case Marcosanti.