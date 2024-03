Con la Pasqua inizia la stagione degli eventi: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Inizia la stagione degli eventi sulla spiaggia e degli appuntamenti che danno il via al primo banco di prova dell’estate. A partire dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che torna, puntuale con il weekend di Pasqua, sulla spiaggia di Rimini dal 30 marzo al 1° aprile con una nuova edizione da record.Saranno 142 le squadre da tutto il mondo che si danno appuntamento a Rimini, con 2000 atleti partecipanti dagli Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano e da tutti gli stati Europei e anche quest’anno torneranno anche i campioni di Freestyle (www.paganello.com). Per il week-end Pasquale torna anche lo Streeat Food Truck Festival, che quest’anno si sposta in centro storico alla Piazza sull’Acqua, a pochi passi dal Ponte di Tiberio proponendo musica e cibo di strada da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile.

Nei giorni di festa sono tante le opportunità per scoprire la città, dal Fellini Museum, tra il castello e il Palazzo del Fulgor, al Museo della Città con la Domus del Chirurgo, fino al teatro Galli, i nuovi contenitori culturali, che offrono l’opportunità di ammirare le loro bellezze, le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, come le mostre dedicate a Fellini e a Giulietta Masina. Il Teatro Galli prevede anche diverse opportunità di visite guidate, per ammirare il nuovo teatro e conoscere la storia di quello antico progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Tra gli altri appuntamenti delle festività pasquali, da segnalare anche la visita guidata dal titolo "Le meraviglie di Rimini", per un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, attraverso secoli di storia (sabato 30 marzo) o il City Tour 'Rimini e la Belle Epoque' (con appuntamento lunedì 1° aprile in piazzale Fellini), a cura di VisitRimini, in occasione della Pasquetta. Per provare quell’atmosfera di lusso e fasti di fine Ottocento, è possibile anche prenotare una colazione a cinque stelle negli sfarzosi saloni storici del Grand Hotel, uno dei luoghi simbolo di Rimini, per vivere un’esperienza tra gusto e cultura, alla scoperta dell'albergo dei sogni di Fellini.

Sempre a Pasquetta, da non perdere l’opportunità di una passeggiata nei luoghi felliniani in compagnia di Discover Rimini per una Pasqua con l'arte tra Fellini Museum e Palazzo del Fulgor. Dopo aver visitato anche la scenografica sede di Castel Sismondo, il percorso si concluderà nel pittoresco Borgo San Giuliano, per ammirare i murales che immortalano celebri personaggi. Non mancano i mercatini, da Rimini Antiqua, che colora il centro storico la domenica di Pasqua con la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage e Domeniche ad Arte con l'artigianato e l'hobbistica locale, fino ad Artigiani al centro, il mercatino dell’artigianato locale che si svolge il lunedì di Pasqua in piazza Tre Martiri.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento. Fiabilandia, il parco giochi pensato per i più piccoli ma non solo, apre per le festività pasquali (dal 29 marzo al 2 aprile) e prepara una golosa sorpresa per tutti i bambini con la caccia alle uova di cioccolato prevista proprio per domenica 31 marzo. L’Italia in Miniatura, dove si gira tutta l'Italia in un giorno solo, apre tutti i giorni dal 28 marzo per tutta la stagione. Anche Oltremare, il Family Experience Park che compie vent’anni, si prepara a festeggiare con tante novità da vivere nel parco a misura di famiglia fra animali, grandi spazi verdi e la Laguna dei Delfini, mentre all'Acquario di Cattolica ci si può immergere nella conoscenza del nostro pianeta attraverso la biodiversità dei suoi ecosistemi acquatici.

Da sabato 30 marzo torna in funzione, in piazzale Boscovich, la ruota panoramica, 'l'occhio di Rimini', che come di consueto, accompagna la bella stagione riminese e permette a cittadini e turisti di osservare la città da 50 metri di altezza, attraverso una prospettiva altamente suggestiva, spaziando dai lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare Adriatico.