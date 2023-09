Con Le Befane vola a Mirabilandia per il Winx Fairy Day

La magia delle Winx ti aspetta a Le Befane Shopping Centre di Rimini per regalarti Mirabilandia. Fino a domenica 3 settembre 2023 infatti in Galleria è allestito uno spazio dedicato ad uno speciale photocall con le fatine più famose del mondo: scatta una foto, postala nei commenti sulla pagina Facebook del Centro commerciale o condividila nelle tue stories taggando Le Befane Shopping Centre e riceverai un fantastico omaggio: acquistando un biglietto di ingresso a prezzo intero per Mirabilandia ne riceverai uno in regalo per partecipare il 9 settembre 2023 al Winx Fairy Day.