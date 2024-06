Con lo scooter rubato tenta di sfondare la vetrina del bar, catturato dopo una fuga tra le strade cittadine

E' andata male al ladro che, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha tentato di mettere a segno una spaccata ai danni di un bar utilizzando come ariete uno scooter rubato. A finire in manette è stato un 39enne che, introno alle 2.30, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri a Bellariva. L'uomo, alla vista dei lampeggianti, ha iniziato a scappare in sella al due ruote e, dopo una lunga fuga tra le strade cittadine, ha abbandonato il mezzo per proseguire a piedi ma è stato bloccato e ammanettato. Dagli accertamenti è emerso che il 39enne, poco prima di essere intercettato dai militari dell'Arma, aveva tentato di sfondare la vetrina di un bar utilizzando lo scooter che è poi risultato essere stato rubato poco prima.

Alla luce di quanto emerso, il malvivente è stato arrestato e portato in caserma dove è stato è stato arrestato per resistenza e denunciato a piede libero per ricettazione e tentato furto. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 39enne è stato processato per direttissima nella mattinata di giovedì.