Con lo scooter senza revisione ignora l'alt della Stradale: un folle inseguimento da Miramare a Riccione

La fuga dal posto di controllo della Polizia Stradale è costato a uno scooterista la denuncia a piede libero e un lungo verbale, per le infrazioni commesse, con una sanzione totale di oltre 6mila euro. A finire nei guai un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, intercettato da una pattuglia nella zona di Miramare. Gli agenti, che dai controlli con la banca dati delle forze dell'ordine si erano accorti che il due ruote era senza revisione, hanno intimato l'alt ma per tutta risposta l'uomo ha accelerato scappando a tutta velocità in direzione di Riccione. Ne è nato un folle inseguimento con lo scooterista che, emulo dei grandi nomi del motociclismo, ha iniziato a fare delle manovre spericolate trasformando la strada in un autodromo: sorpassi a destra e sinistra tagliando la strada agli altri veicolo. Arrivato al confine con la Perla Verde il 43enne, con grande sangue freddo e ignorando il fatto che potesse travolgere qualcuno, ha imboccato il passaggio pedonale che porta alla pista ciclabile lungo il Marano costringendo la pattuglia della Stradale a desistere dall'inseguimento.

Nel frattempo, però, gli agenti grazie al supporto della Centrale operativa erano riusciti a risalire in tempo reale all'indirizzo dello scooterista e si sono così precipitati presso la sua abitazione pizzicandolo proprio mentre stava mettendo il mezzo sul cavalletto. Dai controlli è così emerso che il 43enne, oltre ad essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, era sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Rimini e privo di patente in quanto gli era stata revocata nel 2016. Lo scooter, invece, era privo di assicurazione e montava la targa di un altro motorino. Il mezzo è stato sequestrato e, al momento, sono in corso ulteriori accertamenti per capire se si tratti o meno oggetto di furto.