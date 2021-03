Con un coltellaccio minaccia i taxisti alla stazione, bloccato dalla polizia di Stato devasta la Questura

Momenti di tensione, nella serata di domenica, per la presenza di un esagitato armato di coltello nella zona della stazione ferroviaria di Rimini. A dare l'allarme, verso le 21.40, sono stati alcuni tassisti fermi nel piazzale Cesare Battisti che erano stati minacciati da quello che è stato poi identificato per un 45enne di Potenza. Arrivato sul posto il personale della Questura si è trovato davanti l'uomo che, ferito a una mano, urlava frasi minacciose e senza senso per poi prendersela coi passanti. Le divise hanno cercato di calmare il 45enne ma, nonostante la loro presenza, il suo comportamento si è ulteriormente scaldato e ha cercato più volte di aggredire gli agenti con calci e pugni. Alla fine, non senza fatica, l'esagitato è stato bloccato e reso inoffensivo per essere poi portato in Questura. Una volta negli uffici di piazzale Bornaccini, il 45enne non si è calmato e ha devastato la camera di sicurezza per poi infliggersi delle ferite. Nonostante il parapiglia l'uomo, già noto per reati legati agli stupefacenti e alla resistenza, è stato arrestato per gli stessi reati e denunciato per porto d'armi, minacce gravi, danneggiamento aggravato e sanzionato per inossevanza delle norme anti-covid. Dopo aver trascorso la notte in cella, il 45enne è stato processato per direttissima.