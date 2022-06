Conad La Fonte di Viserba e Bellaria a sostegno dell’associazione “La Prima Coccola”

3Si rinnova l’impegno dei soci Conad della società La fonte, che gestisce i supermercati di Viserba e Bellaria, per l’Associazione La Prima Coccola, impegnata a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini. Nei giorni di venerdì 3 giugno, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno, infatti, al Conad Superstore di Viserba (via L. Missirini 1) e al Conad City di Bellaria (via Don Milani 17) per ogni scontrino emesso in cassa saranno devoluti dai due supermercati dieci centesimi a favore della Onlus riminese. La consegna del ricavato della tre giorni avverrà sabato 11 giugno, in occasione della Family Run, manifestazione sportiva e di solidarietà, che prevede una corsa/camminata ludico motoria di 5 o 10 km, con partenza dal BIM Village di Bellaria e che annovera tra i sostenitori anche la società Conad La fonte.

"Siamo soci imprenditori Conad da sempre impegnati a sostenere il nostro territorio e le nostre comunità – commenta Patrizia Celli, portavoce dei soci Conad La Fonte. – Per noi lavorare nei nostri punti vendita significa ogni giorno essere di servizio per i nostri clienti, ma anche avere un occhio attento a ciò che succede al di fuori del negozio, quindi alle esigenze del nostro quartiere, della nostra città. Da anni collaboriamo con l’Associazione La Coccola che svolge una attività meritevole verso i bambini prematuri e le loro famiglie. Anche quest’anno abbiamo così pensato di riproporre una attività di devoluzione fondi dedicata a loro, nella speranza di contribuire ai tanti progetti che svolgono in quest’ambito così delicato".