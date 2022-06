Il re della musica latina Maluma fa la superstar, teenager in estasi per la tappa riminese del tour

Buona la prima alla Rimini Beach Arena: martedì (28 giugno) il primo appuntamento con il cartellone riminese ha proposto il concerto di Maluma, superstar latina (25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni su Instagram) che ha deliziato il pubblico presente con uno show nel quale fa proposto diversi brani estratti dal suo recentissimo album “The Love & Sex Tape” ed alcune delle sue hit storiche che lo hanno visto collaborare con Enrique Iglesias e Shakira.

Con il concerto di Maluma la Rimini Beach Arena ha inaugurato la sua stagione estiva, che sabato 2 luglio per la Notte Rosa propone Elrow, il party concepito come un vero e proprio festival, con un tripudio di musica, colori ed allestimenti: questa estate Elrow si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bowsque Encantado. Sempre sabato 2 luglio, la festa continuerà al Cocoricò di Riccione con i dj Fisher, Eli Brown e Leon.

Poker Sound Festival, con Boro Boro, Capoplaza, Lazza e Tony Effe (sabato 9 luglio), Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie (venerdì 15 luglio), Galactica Festival con Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte (sabato 16 luglio), Ghali (sabato 23 luglio), Mamacita Festival (venerdì 29 luglio) con Anuel, Mike Towers, Ryan Castro e Fred De Palma i prossimi appuntamenti di luglio annunciati dalla Rimini Beach Arena.