Da Bob Sinclair a Grabry Ponte, passando per Loredana Bertè e Malika Ayane, sul palco di Rimini

La grande musica torna live, in tv, on line e in alcune tra le piu? suggestive piazze italiane. Da giovedi? 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva TIM Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che porterà?dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana: conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino. Dopo Roma e Portopiccolo, sarà Rimini, capitale del divertimento romagnolo, a ospitare le ultime due tappe del TIM Summer Hits. Venerdì 1 e sabato 2 luglio, in occasione della Notte Rosa, Andrea Delogu e Stefano De Martino porteranno il palco dell’evento televisivo musicale dell’estate proprio in Piazzale Fellini, dove, a pochi passi dal mare, a partire dalle ore 21.00 faranno scatenare ed emozionare il pubblico con la musica di alcuni tra i più importanti artisti nostrani.

Tanti gli ospiti attesi nel corso delle due serate del TIM Summer Hits a Rimini, che sarà possibile poi rivedere in prima serata su Rai2 da giovedì 28 luglio. Tra questi: Alex, Ana Mena, Annalisa E Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 E Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax E Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere E Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdi? sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. TIM Summer Hits e? un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.