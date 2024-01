Tutto esaurito al teatro Galli per il concerto dell’Epifania della Banda città di Rimini

Con il Gran Concerto dell’Epifania, diretto dal M° Jader Abbondanza, come è ormai consuetudine, si conclude l’edizione 2023/24 del Capodanno più lungo del mondo.

Il Gran Concerto dell’Epifania con una Banda in gran forma ha segnato anche l’avvio del 196° anno di attività della Banda città di Rimini. Il concerto che ha registrato il tutto esaurito si è svolto alla presenza del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e di numerosi ospiti tra cui il direttore musicale del Galli GianPiero Piscaglia, il presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti; il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè; la presidente della Banca Malatestiana, Enrica Cavalli; graditi ospiti lo storico Paolo Zaghini, Ferruccio Farina e il sindaco di Gradara Filippo Gaspari.

Introducendo il Concerto il presidente della Filarmonica Pietro Leoni ha evidenziato come l’anno che si è appena concluso sia stato particolarmente importante per le formazioni musicali che fanno parte della Filarmonica città di Rimini (Banda, Big Band, Banda Giovanile, Ensemble Cameristico) riepilogando i numeri che argomentano il ruolo che svolge la ns associazione da 185 anni nella produzione e diffusione della cultura musicale nella città di Rimini, con una particolare attenzione alla formazione musicale delle giovani generazioni.

Tante esibizioni per le formazioni della Filarmonica

"Nel corso del 2023 - ha precisato Leoni - le presenze complessive della Filarmonica in città e in provincia sono state più di 50, La Banda diretta da Jader Abbondanza si è esibita 21 volte, 9 volte in concerto, 8 in sfilate e 4 per accompagnare in processione eventi religiosi. Mi pare opportuno evidenziare lo stupendo risultato ottenuto, con la rappresentazione in forma di concerto della Cavalleria Rusticana insieme al Coro Lirico e ad alcuni bravissimi cantanti solisti tra cui la soprano riminese Elisa LUZI; La Antonio Bertozzi Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini è stata impegnata in 3 concerti e altrettante volte si è esibito l’Ensemble Cameristico con la direzione del m° Abbondanza.

Numerose le uscite della Banda giovanile Città di Rimini, che diretta dal giovane maestro Andrea Brugnettini si è esibita ben 24 volte anche fuori Rimini e in occasioni particolarmente importanti come la settimana della musica, il Concerto dell’orchestra giovanile riminese alla Sagra Musicale Malatestiana insieme al Liceo musicale Einstein, al conservatorio Lettimi/Maderna, la scuola media D. Alighieri; San Marino e Lucca Comics, ecc. Sarebbe troppo lungo l’elenco delle esibizioni della nostra Banda Giovanile, risultato anche della attività formativa della Scuola di Musica per Banda che con i suoi circa 30 allievi garantisce il turn over delle formazioni bandistiche.

Ciò che vale la pena sottolineare - ha aggiunto Leoni - è che l’opportunità di fare musica insieme contribuisce a diffondere e condividere tra i giovani valori particolarmente importanti. Il gruppo è coeso, sono nate amicizie e rapporti molto belli al punto da organizzare durante l’estate un Campeggio Musicale a Fiorenzuola di Focara. Ed è anche per questo che troviamo la Banda giovanile in occasioni di mobilitazione e di impegno della nostra comunità, come ad esempio la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la giornata contro la violenza sulle donne, la Festa del Volontariato. La Banda giovanile ha anche animato con la sua carica di entusiasmo gli anziani di alcune RSA".

Il concerto è stato aperto dall’inno nazionale, omaggio alla nostra bandiera in occasione della giornata nazionale del tricolore e ha avuto una conclusione gradita e insolita, al posto della tradizionale Marcia di Radesky il pubblico guidato dal m° Abbondanza ha cantato in coro l’inno di Mameli.