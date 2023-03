Vasco Rossi, i reticketing "impazzano" con prezzi folli. C'è chi ha pagato 478 euro per un biglietto

Attualmente non disponibile. E’ la dicitura sui canali ufficiali di vendita dei biglietti per assistere alla data zero di Vasco Rossi del prossimo 2 giugno allo stadio Neri di Rimini. Ma mentre i biglietti si sono volatilizzati nel giro di pochi minuti, i portali di re-ticketing rilanciano. A prezzi almeno raddoppiati. Nel frattempo a scaldare ulteriormente l’ambiente ci pensa lo stesso Vasco Rossi, visto che nelle storie Instagram del suo profilo ufficiale nella giornata di mercoledì (15 marzo) sono comparsi dei video che facevano vedere un sopralluogo in corso proprio sulle tribune dello stadio di Rimini.

Ora c’è chi per avere un biglietto per assistere al concerto, la data zero del nuovo tour del “Blasco”, ha già pagato 478 euro per il settore Prato Gold. E’ quanto si legge sul portale di Viagogo. Dove attualmente ci sono disponibili in vendita alcuni tagliandi: due biglietti per il settore prato vengono proposti a 154 euro, rispetto ai 69 euro di partenza sui canali ufficiali. Gli altri prezzi? 177 euro per la tribuna non numerata e ancora 229 euro per il settore curva non numerata.

Insomma è già una super attesa su tutti i fronti. Con Rimini che ancora una volta si troverà al centro della scena. Quello del 2 giugno sarà un concerto completo, in occasione dell’evento lo stadio Romeo Neri passerà dagli attuali 13/14 mila spettatori omologati per i concerti, a circa 24 mila posti di capienza.