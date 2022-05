Il Concertone va oltre le più rosee aspettative, oltre 20 mila visitatori di tutte le età ad ascoltare musica

Tanto seguito per il Marecchia Dream Fest. Musica e voglia di stare insieme sono stati gli ingredienti di una manifestazione che va in archivio con presenza di pubblico che ha superato ogni aspettativa della vigilia: oltre ventimila persone di tutte le età che hanno partecipato tra sabato e domenica all’evento nello scenario dell’invaso del Ponte di Tiberio. Tutto è partito sabato 30 aprile con l’anteprima insieme ai ragazzi del TeamBota: un’occasione per fare festa insieme a tanti amici artisti e che ha permesso all’associazione di raccogliere in poche ore oltre 600 euro a sostegno delle tante attività di solidarietà in cui è impegnata sul territorio. La musica è proseguita anche al calar del sole con il rock proposto dal Satellite Music Club, che ha fatto ballare migliaia di persone fino all’una di notte.

Un sabato da incorniciare, preludio di un Primo Maggio indimenticabile. L’entusiasmo del pubblico ha accompagnato gli artisti sin dalle prime note di chitarra, in un crescendo che ha raggiunto uno dei suoi momenti più emozionanti con il tributo a John Lennon eseguito dai Rangzen, chiuso con l’esecuzione corale di Give Peace a Chance, che ha visto salire sul palco tutti gli artisti coinvolti durante la giornata.

"Il ringraziamento al pubblico che ha voluto essere parte di questa avventura, agli oltre 50 artisti che hanno calcato il palco nel weekend, gli stand, tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e il Comune di Rimini per aver ricambiato il nostro impegno con fiducia e disponibilità. Senza tutto questo non saremmo riusciti a realizzare questa bellissima impresa", dicono gli organizzatori.