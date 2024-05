Concessioni, tempo scaduto: i Comuni devono fare le gare. Il sindaco: "Qui si gioca a Open to Baratro"

Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama "ai principi della Corte di Giustizia Ue" per dare "immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale". Uno scenario che crea ulteriori incertezze e confusione quando ormai la stagione balneare è pronta per partire. Cosa accade ora? Senza un provvedimento del governo, oggi le concessioni sarebbero dunque tecnicamente già scadute e i comuni devono attivarsi per le evidenze pubbliche, nel frattempo la stagione estiva dovrebbe concludersi attraverso una proroga attiva solo per i tempi tecnici strettamente necessari alla riassegnazione di tutte le concessioni.

Sadegholvaad: "Qui si gioca a Open to Baratro"

Sul tema si sommano gli interventi. A partire da quello del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Non è che il tempo stia per scadere: è già scaduto. Francamente è difficile trovare gli aggettivi per quello che non sta facendo il governo sul tema delle spiagge, lasciando soli al loro destino Comuni e Regioni. E' capitato raramente nella storia della nostra Repubblica di vedere uno scaricabarile istituzionale così palese, così esibito. E tutto questo, non è un'ipotesi ma una quasi certezza, per 'svalicare' le elezioni Europee, mettendo quindi avanti un interesse di partito o di coalizione a quello del Paese".

"La confusione che già regna sovrana, tra gli Enti locali e tra gli imprenditori turistici, è destinata inevitabilmente ad aumentare nei prossimi mesi, alimentando il rischio di un danno internazionale d'immagine per l'intera filiera turistica nazionale. Altro che ‘Open to Meraviglia’, qui si gioca a ‘Open to Baratro’, nell'indifferenza sublimata nel silenzio di chi, per calcolo, preferisce 'stare nel capanno' come si dice dalle nostre parti. Mi rivolgo ai parlamentari di maggioranza eletti a Rimini e in Romagna: mettete da parte i calcoli di strategia elettorale e pensate al bene delle nostre imprese e del nostro sistema turistico".

L'assessora Frisoni: "Il governo ha lasciato soli gli enti locali"

Secondo l'assessora al Demanio del Comune di Rimini Roberta Frisoni: "L’immobilismo del Governo sulla partita dei balneari, il non esprimersi, è di per sé una scelta. Il governo ha scelto di lasciare gli enti locali a doversi muovere in autonomia senza un quadro normativo certo da usare come bussola, senza avere una cornice all’interno della quale muoversi, aprendo inevitabilmente la possibilità a ricorsi e contenziosi. Il governo ha scelto coscientemente di generare aspettative tra gli imprenditori balneari, che ora sono comprensibilmente in confusione".

"La sentenza del Consiglio di Stato non ci sorprende, ribadisce di fatto quello che già espresso in passato con altre pronunce. E sulla base di queste direttive il Comune di Rimini si è mosso, in coerenza con quanto disposto e avvalendosi del contributo di specifiche consulenze tecniche, e dunque avviando il percorso per la procedura di gara per l’assegnazioni delle concessioni attraverso l’approvazione di un atto di indirizzo costruito al termine di un corposo lavoro durato mesi". L'assessora prosegue: "Lo abbiamo fatto, così come hanno fatto altri Comuni italiani, nella completa solitudine, cercando il più possibile di essere coerenti con le norme comunitarie e la giurisprudenza. Tentando cioè di fare quello che avrebbe dovuto fare il governo: dare un ordine a questo passaggio delicato che coinvolge tutti gli arenili italiani, a tutela di un settore strategico del nostro paese come il turismo, delle comunità che su questo settore poggiano buona parte della economia e delle loro prospettive di sviluppo, comunità fatte di imprese, di lavoratori che nella stagione turistica accolgono negli hotel, nei ristoranti, sulle spiagge milioni di turisti attratti dagli eccellenti servizi che siano in grado di offrire".

"Un lavoro che va avanti in combinato disposto con il nuovo piano dell’arenile, che al netto degli aspetti eventualmente da migliorare sulla base delle osservazioni pervenute, rappresenta uno strumento che riteniamo possa consentirci di cogliere la procedura di riassegnazione delle concessioni come un momento in cui dare ulteriore innovazione e qualità alla nostra spiaggia senza snaturare quello che ci ha caratterizzato, ovvero la presenza diffusa di una molteplicità di concessioni affidate a diversi imprenditori, oggi spesso a gestione familiare”.

Legacoop: "Incontro urgente con i parlamentari del territorio"

Secondo Legacoop Romagna ora si dovrà procedere con "una gara per ogni spiaggia, con regole diverse per ogni Comune. È lo scenario da incubo che rischia di concretizzarsi se il Governo non si deciderà a mettere mano in modo urgente alla materia delle concessioni, con un atto politico che fornisca linee guida nazionali a tutto il settore".

"La recente sentenza con cui il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre del 2023, infatti, ha messo fine a una narrazione tanto consolatoria quanto favolistica: il massimo grado della magistratura amministrativa ha sancito che la risorsa spiaggia è scarsa, le gare vanno fatte, le deroghe sono nulle. Il re, in sostanza, è nudo - prosegue Legacoop Romagna -. Abbiamo deciso di chiedere un incontro urgente a tutti i parlamentari eletti nel territorio, affinché si attivino in tutte le sedi per dare un quadro normativo chiaro e in tempi rapidissimi".

"Non è possibile scaricare sulle amministrazioni comunali l’onere di definire i bandi con le attuali norme e le attuali dotazioni. Il risultato sarebbero disparità inaccettabili da una località all’altra e carichi di lavoro insostenibili per gli enti locali. Il caos, in breve. L’obiettivo deve essere quello di tutelare uno sviluppo del turismo balneare che difenda il reddito di chi lavora sulla spiaggia e un modello fatto di imprese famigliari che garantiscono qualità e servizi di altissimo livello. Non è possibile avviare un’altra stagione turistica “sub iudice”, compromettendo le prospettive di sopravvivenza di un comparto fondamentale per la nostra offerta turistica. I danni stanno diventando ogni giorno più evidenti, a partire dalla capacità di investire e riqualificare le aziende".

"La stagione turistica è ormai aperta. Chi verrà in spiaggia potrà trovare, ancora una volta, un’organizzazione aperta, dinamica e accogliente, fatta di servizi di grande qualità a prezzi equi, pulizia e sicurezza dell’arenile, resa possibile dalle nostre imprese balneari e dalle loro cooperative. La valorizzazione di questo sistema è un atto di responsabilità nazionale a cui non ci si può sottrarre".