Si conclude il mandato di Riziero Santi, il 24 novembre al voto per il nuovo Presidente della Provincia

Scatta il toto presidente. Il prossimo 24 novembre si terranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Rimini. Si tratta di elezioni di secondo grado, alla quale non sono chiamati al voto i cittadini, bensì gli amministratori eletti nei vari comuni della provincia. Ad annunciare l’avvio della procedura per le elezioni è il presidente uscente Riziero Santi, che essendo in scadenza di mandato nel Comune di Gemmano, per legge, non potrà più ricandidarsi. Il nuovo presidente dovrà essere individuato tra uno dei sindaci del territorio candidabili.

“Ho firmato il decreto che indice le elezioni per eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Rimini che si terranno il prossimo 24 novembre 2022 - scrive il presidente -. Una legge assurda sdoppia le scadenze elettorali fra consiglio, che dura in carica 2 anni, e presidente, che dura in carica 4 anni. Si concluderà così il mio mandato iniziato il 31 ottobre 2018”.

Si potranno candidare i sindaci con un mandato a scadenza oltre i 18 mesi successivi. “Essendo io l'unico sindaco della Provincia che andrà ad elezioni nel 2023 – spiega Santi - sono anche l'unico incandidabile per un nuovo mandato. Per la stessa ragione ho deciso di andare al voto adesso e non a gennaio 2023 come faranno gli altri miei colleghi della Regione, perché andando a gennaio avrei impedito di candidarsi a tutti i sindaci che andranno al voto nel 2024, limitando fortemente la democrazia e la partecipazione. Cosa contraria ai miei principi. Nei prossimi giorni pubblicherò un resoconto del mio mandato”.