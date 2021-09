Conclusa le tre giornate dedicate alla Polizia locale e alla sicurezza urbana

Le tre giornate dedicate alla Polizia locale e alla sicurezza urbana, che si sono tenute al Palazzo dei Congressi di Riccione, si sono concluse venerdì 17 settembre. La 40ª edizione dell’evento formativo, organizzato dal Gruppo Maggioli e patrocinato da Ministero dell'Interno, Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), U.P.I. (Unione Province d’Italia), Provincia di Rimini, Comune di Riccione, ha registrato un forte interesse da parte degli operatori del settore. Sono stati, infatti, un centinaio gli espositori e circa 1.000 i visitatori giornalieri complessivi, gestiti con accessi contingentati che hanno permesso di mantenere il livello di sicurezza garantito. Tanti gli argomenti affrontati, approfonditi da esperti e specialisti del settore di rilievo nazionale e internazionale: dalla sicurezza stradale al contrasto al degrado e all'illegalità, dalle modalità operative e i nuovi strumenti per il controllo del territorio alla tutela dell'ambiente e delle aree urbane.

Alla giornata inaugurale, dopo gli interventi del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, in collegamento da remoto e del Prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, è intervenuto anche Manlio Maggioli, Fondatore del Gruppo Maggioli ed ideatore dell'evento, oggi ritenuto a pieno titolo il più importante appuntamento nazionale per la Polizia Locale. “Quando ho iniziato l’attività vendevo i prodotti della tipografia ai comuni e in particolare i miei clienti erano i vigili urbani. Quando si creò l'opportunità di dar vita ad un evento dedicato, pensai subito che i vigili urbani dovessero avere un luogo dove ritrovarsi. Da allora sono passati 40 anni. Grande è la nostra soddisfazione nell'aver contribuito alla crescita di questo settore. Con l'introduzione dell'informatica, della tecnologia e della digitalizzazione, che contribuiscono alla sicurezza delle nostre città e dei nostri Paesi, questo settore ha avuto un'importante evoluzione a cui noi abbiamo assistito”.