Conclusi i lavori per la criticità dei piloni, riapre il sovrappasso di via Verenin Grazia

Aprirà alla circolazione lunedì 21 giugno il sovrappasso di via Verenin Grazia, importante infrastruttura di collegamento per l’intero quadrante di Rimini nord. Il sovrappasso era stato chiuso per consentire l’esecuzione di interventi che si sono resi necessari a seguito di alcune criticità emerse durante i lavori di manutenzione ordinaria. Da lunedì quindi il sovrappasso tornerà percorribile per le auto, mentre i lavori di asfaltatura sono programmati per metà della settimana. In questo caso non saranno necessarie chiusure alla circolazione, ma sarà istituito il senso unico alternato limitatamente al tempo necessario a consentire l’asfaltatura.

Si ricorda inoltre che da sabato 19, proprio nelle vicinanze del cavalcavia, sarà aperto al pubblico il nuovo parcheggio (“parcheggio Zambianchi”), area di sosta a pagamento con capacità di almeno 200 posti auto, aperto dalle 8 alle 22. Lunedì 21 giugno è in programma anche la riasfaltatura e la creazione di un percorso pedonale lungo via Polazzi, a Viserba. Anche in questo caso non saranno necessarie chiusure alla circolazione, ma sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato.