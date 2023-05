Conclusi gli interventi alle aiuole dell’Arco d’Augusto, proseguono i lavori alle infrastrutture verdi

Proseguono i lavori previsti nell’ambito delle attività ordinarie per la manutenzione del verde. Un’importante attività che porta avanti Anthea e che nel mese di maggio, e in vista dell’estate, viene garantita in continuità con i tanti interventi già attuati per la Pasqua e i ponti. Dopo il primo dei generici quattro tagli d'erba annuali, iniziato in alcune aree già a fine marzo - cioè mentre erano ancora in corso le ultime attività di potatura - e nel mese di aprile, prosegue ora il programma delle manutenzioni per le infrastrutture verdi in vista dell’estate e secondo la consueta pianificazione.

Un programma che ogni anno inizia adeguandosi alle necessità, sia per la diversa calendarizzazione della Pasqua e sia per il fatto che le temperature primaverili tendono sempre più ad anticipare la ripresa vegetativa e la crescita dell’erba. Il piano è esteso a tutte le zone del territorio comunale a eccezione delle aree di pregio, nelle quali si esegue un maggior numero di interventi e quindi si inizia anche prima.

Le prime aree sottoposte al taglio dell’erba infatti sono state quelle del centro storico nella Piazza Malatesta a seguire poi tutte le aiuole e le rotatorie che caratterizzano la viabilità principale di accesso al centro urbano. Un impegno che ora si sta concentrando nelle zone a ridosso del mare, per poi estendersi anche alle zone periferiche, e arrivare ai parchi della Cava e Marecchia.

Contestualmente al taglio dell’erba si eseguono anche le lavorazioni di diserbo meccanico di strade e marciapiedi, anche in questo caso partendo dalle vie del centro storico e del mare, per proseguire sul resto della viabilità urbana. In particolare in questi giorni si sono conclusi anche i lavori di manutenzione del verde nelle aiuole che circondano l’Arco D’Augusto.

Successivamente all'intervento di restauro, pulizia e valorizzazione dell’Arco d’Augusto infatti, l'Amministrazione aveva programmato un intervento di manutenzione su tutte le aree verdi limitrofe al monumento. Lavori alle infrastrutture del verde che hanno avuto come obiettivo principale quello di ridonare integrità alla cortina verde e al roseto che nel tempo hanno subito danneggiamenti e moria di alcune essenze attraverso la ripiantumazione di giovani piante arbusti e fiori. Tra gli interventi anche quello importante per l'adeguamento dell’impianto di irrigazione del prato ai valori di pressione della rete urbana al fine di migliorare l’apporto idrico durante la stagione estiva e un maggiore controllo sui consumi idrici.

Contestualmente è stata eseguita un’attività di trasemina per rinfoltire il tappeto erboso. Infine sono state ripristinate le fallanze nelle aiuole laterali che simboleggiano l’antico sviluppo delle mura. Sono stati messi a dimora una decina di Taxus baccata e centinaio di Rose Mainafeuer. Tali lavorazioni si affiancano all’ordinaria manutenzione di taglio dell’erba, rimozione delle infestanti, potatura dei cespugli che vengono svolte durante l’anno.