Conclusi i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Santarcangiolese e Santa Maria

Si sono conclusi nella giornata di mercoledì (14 febbraio) i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP14 Santarcangiolese e via Santa Maria. La società in house Anthea ha infatti terminato la realizzazione dell’isola di traffico rialzata e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale funzionali a favorire una maggior cautela nell'immissione sulla strada principale da parte dei veicoli provenienti da via Santa Maria. Si tratta di una soluzione sperimentale – elaborata per rispondere alle esigenze di maggior sicurezza dell’incrocio presentate dai residenti della zona – che sarà a breve completata con l’installazione di un lampeggiante e che verrà confermata nel caso in cui si dimostri efficace.

Sempre in tema di sicurezza stradale, lunedì 19 e martedì 20 febbraio è in programma l’intervento conclusivo della manutenzione straordinaria al cavalcaferrovia di via Tosi: per consentire i lavori di installazione dei nuovi guardrail, dalle ore 9 alle ore 18 di entrambi i giorni (19 e 20 febbraio) il cavalcaferrovia sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.