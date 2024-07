Concluso il corso di accompagnamento in progetti di montagna terapia del Cai Rimini

Domenica 7, con l uscita pratica in ambiente, si è concluso il corso di accompagnamento in progetti di montagna terapia, promosso dalla Sodas Cai, la nuova struttura operativa di accompagnamento solidale per la formazione dei soci dei gruppi di attività di montagna terapia che a visto la partecipazione, delle sezioni del club alpino italiano di Rimini e Cesena con i rispettivi gruppi di attività di montagna terapia. Il corso sì è articolato in quattro lezioni teoriche, e una conclusiva in ambiente svoltasi nella bellissima Faggetta di Pianaquadio sito di interesse comunitario nel comune di Montecopiolo provincia di Rimini dove faggi maestosi mantengono un ambiente incontaminato creando un ambiente ideale per gli eventuali progetti inclusivi che le due sezioni vorranno mettere in campo. I docenti intervenuti per l'occasione sono stati la presidente della Sodas Ornella Giordana e il presidente della sezione CAI di Torino Marco Battain componente commissione medica CAI centrale. Sempre in pieno spirito inclusivo e solidale altre socie e soci si aggiungono alla grande famiglia della Montagna terapia per un Cai che cammina al fianco di tutti senza lasciare indietro nessuno