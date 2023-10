Concorrenza e libero mercato, l'economista Carlo Stagnaro chiude il Festival dell'Industria

Si conclude mercoledì 4 ottobre la nona edizione del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna che dal 19 settembre ha animato la Romagna con numerosi appuntamenti istituzionali organizzati dall’associazione ed eventi proposti dalle aziende associate nelle tre province.

La chiusura si terrà a Rimini, nella sede della fondazione Cassa di Risparmio di Rimini (Palazzo Buonadrata, corso d’Augusto 62 - ore 16), con l’incontro “Il campo di Gara - Riflessioni su libero mercato e concorrenza” che vedrà protagonista l’ingegnere Carlo Stagnaro, economista e direttore studi e ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, di cui ha diretto l'Osservatorio sull'economia digitale.

“Il Festival dell'industria, oltre a puntare i riflettori sulle aziende del tessuto produttivo, mira richiamare l'attenzione sui valori di impresa sia consolidati sia emergenti: da qui la proposta di incontri e riflessioni sia sui nuovi megatrend dell'economia, come la sostenibilità o l'intelligenza artificiale, sia sui i temi fondanti e storici in cui l'industria affonda le proprie radici – spiega il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - La concorrenza e il libero mercato appartengono a questo secondo filone. L’evento di chiusura del Festival, quindi, sarà un’occasione per aggiornarsi su un tema che cambia, ma è indiscutibile: la libera e regolata concorrenza resta il faro, appunto, nel campo di gara, ovvero il libero e regolato mercato che è il perimetro naturale e logico in cui si muove chi fa impresa”.

Carlo Stagnaro sarà intervistato dalla giornalista del Sole24Ore Ilaria Vesentini.