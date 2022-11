Miss mamma "dolcezza" è una barista di Santarcangelo. Partono le selezioni per l'edizione 2023

Dopo le fasi finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 6 novembre, al Bowling Seventies di Cerasolo Ausa, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Elisa Michelotti 27 anni, commessa, di Serravalle (San Marino), mamma di Aurora di 2 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Monica Galli, 53 anni, impiegata, di Falciano (San Marino), mamma di Nicolò e Tommaso, di 21 e 16 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Diana Scuccimarra, 65 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni e nonna di due nipotini.

Queste le altre mamme premiate da Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

- “Miss Mamma Italiana Fashion” Marica Baldassarri, 28 anni, barista, di Fossombrone, mamma di Nicolò di 10 anni;

- “Miss Mamma Italiana Glamour” Nicole Clizia, 41 anni, impiegata, di Tavullia (PU), mamma di Emma di 9 anni;

- “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Chiara Raspugli, 44 anni, barista, di Santarcangelo di Romagna, mamma di Asia ed Alessandro, di 13 e 9 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

- “Miss Mamma Italiana Gold Solare” Francesca Coniglio, 49 anni, operatrice olistica, di Bologna, mamma di Niccolò e Simone, di 24 e 20 anni;

- “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” Sabina Ciavatta, 49 anni, estetista, di Riccione, mamma di Jennifer di 17 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza” Catia Martinelli, 62 anni, casalinga, di Imola, mamma di Samantha, Romina e Manuel, di 45, 44 e 33 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Serena Pagliarani vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”.