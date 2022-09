Comincia l'avventura, chi sarà la nuova Miss Mamma Italiana? Selezionate in 40 da tutta Italia

Si è inaugurata lunedì (5 settembre), la 29esima edizione del Concorso di Miss Mamma Italiana 2022 che vede protagoniste 40 mamme italiane, selezionate in tutta Italia, per contendersi il titolo di Miss Mamma Italiana 2022.

Bellaria Igea Marina, per il secondo anno accoglierà il concorso nazionale organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu, per le fasi prefinali e finalissima nazionale di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 settembre.

Sono intervenuti durante la serata, il sindaco Filippo Giorgetti ed il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi che hanno espresso il piacere di ospitare nuovamente le mamme italiane, riconfermando il target family proprio della città. Le concorrenti, durante la settimana si cimenteranno in workshop artistici di canto, recitazione, ballo e dizione a loro riservati ed organizzati da Fondazione Verdeblu per affinare le loro performance con le quali si esibiranno durante le prove di abilità.

Il concorso avrà inizio con la prima serata di prefinale, giovedì 8 settembre alle ore 21 presso piazza Don Minzoni e venerdì 9 per la seconda serata prefinale sempre nella piazza del centro cittadino bellariese (in caso di maltempo l’evento sarà trasferito presso il Teatro Astra, via P.Guidi 77 sempre ad ingresso gratuito). La finalissima nazionale avrà luogo sabato 10 settembre; durante la serata interverrà con tutta la sua simpatia Maria Pia Timo dal cast di Zelig. Domenica 11 settembre, sarà invece il turno del “Miss Mamma Italiana Show”.