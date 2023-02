Concorso “Obiettivo Acqua”, il Cer tra i soggetti ritratti nelle foto premiate alla finalissima di Roma

C’è un pezzo di Romagna tra i soggetti delle immagini premiate a Roma in occasione della quarta edizione di “Obiettivo Acqua”, concorso fotografico organizzato da Anbi, Coldiretti e Fondazione UniVerde: si tratta del Cer, ritratto da Fulvio Zambianchi in uno scatto intitolato “Canale Emiliano Romagnolo a Rimini”. Zambianchi ha ricevuto la menzione a Palazzo Rospigliosi, in occasione della cerimonia di premiazione, dalla Commissione giudicatrice del concorso che ha ritenuto come la foto evidenzi alcuni aspetti peculiari legati alla pluriattività della bonifica. In particolare il contesto riguarda un tratto del Cer dove il canale attraversa una zona nella quale è ancora presente la centuriazione romana, ormai scomparsa nella regione; in quel punto l’opera infrastrutturale, per non alterarne gli storici tratti, modifica le sue sponde facendole diventare verticali con angoli retti e seguire, appunto, le linee della centuriazione ancora visibili. Lo sguardo di Zambianchi ha dunque colto questi particolarissimi aspetti, narrando l’irrigazione attraverso un’opera tra le più rilevanti a livello nazionale sia per la salvaguardia ambientale e idraulica, sia per la preservazione del patrimonio storico-culturale del nostro paese.

Originario di Rimini – dove tutt’ora vive – Fulvio Zambianchi, che ha 47 anni e lavora nel settore metalmeccanico, non si aspettava di essere tra i premiati: “Ho partecipato per gioco, la fotografia è la grande passione della mia vita, le dedico molto del mio tempo libero e vincere per la prima volta mi ha colto di sorpresa – racconta Zambianchi –. Ho eseguito quello scatto alla fine dell’anno scorso, mentre mi trovavo nell’ultimo tratto riminese del CER, tra San Vito e Bellaria”.