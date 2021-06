Concorso "Rudolf Noureev", proseguono le lezioni al Teatro Galli con l’étoile di fama mondiale

Proseguono fino a domani le masterclasses per giovani allievi e professionisti della danza, preludio alla seconda edizione del Concorso Rudolf Noureev, in programma al teatro Galli dal 26 al 30 luglio. Le lezioni sono tenute da tre affermati etoile internazionali, danzatori dell’opera di Parigi come Bernard Boucher, Daniel Agésilas e Charles Jude, quest’ultimo massimo esponente artistico della Fondazione Noureev, artista di fama mondiale e principale erede artistico del grande maestro della danza. Spetterà ai due maestri, Agésilas e Jude, annunciare domani i candidati che supereranno la selezione e che quindi saliranno sul palco del Teatro Galli tra un mese per il concorso insieme ai candidati già individuati nelle selezioni tenute, tra le varie sedi, anche a la Scala di Milano, a Parigi, in Portogallo.

Un concorso che rappresenta un grande appuntamento internazionale, curato da Maria Guaraldi e Agésilas e realizzato con la collaborazione della Fondation Rudolf Noureev e del Comune di Rimini, che ha l’ambizione di perpetuare l’immensa eredità coreografica del più celebre danzatore del XX secolo e che nell’edizione 2019 ha avuto il privilegio di avere come ospite la straordinaria Carla Fracci, in una delle sue ultime apparizioni in Romagna.

Tra i giudici di questa seconda edizione già annunciata la presenza di Luciana Savignano, étoile di fama mondiale ospite d’onore sul palco del Teatro Amintore Galli durante la Soirée di premiazione del Concorso in programma il 30 luglio.