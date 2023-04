Condannati i componenti di una baby gang, tre rapine in poche ore

La giustizia ha presentato il conto ai tre giovani componenti di una baby gang che, lo scorso maggio, imperversò per Rimini mettendo a segno una serie di rapine. I malviventi, due 22enni e un 24enne tutti di origini nordafricane, residenti nel milanese e già noti alle forze dell'ordine, sono stati condannati a 2 anni. Difesi dagli avvocati Nicolò Durzi, Massimiliano Orrù e Ninfa Renzini, per uno dei 22enni e per il 24enne la pena è stata sospesa. Il trio, il 28 maggio del 2022, nella zona mare di Rimini fu l'autore di tre colpi: uno ai danni del proprietario di un minimarket e due strappi di catenine d'oro ad altrettanti passanti. La prima rapina vide i tre malviventi, insieme a un quarto mai identificato, entrare in un'attività commerciale di viale regina Margherita aggredendo il proprietario. Mentre due lo immobilizzavano, gli altri si impossessarono di alcune bottiglie di spumante, alcune calamite e un cappellino per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo gli stessi, presero di mira un coetaneo e con le stesse modalità gli strapparono la catenina d'oro che portava al collo. La vittima, però, era riuscita a opporre resistenza riuscendo a recuperare il maltolto. Non contenti, i componenti della baby gang avevano puntato un altro giovane riuscendo a strappargli dal collo due collanine. Nel frattempo era scattato l'allarme e, le forze dell'ordine, si erano messe sulle loro tracce fino a risalire ai tre ragazzi riuscendo ad arrestarli. Perquisiti, nelle tasche di uno dei due 22enni e in quelle del 24enne erano stati trovati due coltelli a serramanico. All'epoca, per i 22enni era scattata rispettivamente la misura cautelare degli arresti domiciliari, il primo, e in carcere, il secondo; per il 24enne, invece, era stato disposto il divieto di dimora a Rimini.