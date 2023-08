Confagricoltura partecipa al Meeting di Rimini per sfatare falsi miti e luoghi comuni sul settore

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini partecipa al Meeting e nello spazio dell’associazione confederale (padiglione A3, stand 003) martedì 22 alle ore 11 organizza l’incontro “Sfatiamo i falsi miti dell’agricoltura”, un approfondimento sulla percezione dell'agricoltura presso l’opinione pubblica e sui fattori che diffondono un'immagine errata del comparto.

Dopo i saluti del presidente Carlo Carli, ci sarà un dialogo - moderato dal giornalista Maicol Mercuriali - tra il General manager di Sipo Massimiliano Ceccarini, l’esperto di distribuzione e formatore Giampaolo Ferri e il giornalista agroalimentare Cristiano Riciputi.

“L’agricoltura è un settore economico fondamentale, ma che ancora oggi è vittima di luoghi comuni, semplificazioni, errori, che non rendono giustizia al suo vero valore - osserva Carli - Vediamo i nostri prodotti sbandierati come emblema dell’inflazione, il lavoro nei campi è troppo spesso associato a situazioni di illegalità e viene rappresentato come antiquato, quando invece tecnologie e competenze evolute sono all’ordine del giorno, gli agricoltori sono i primi difensori dell'ambiente e degli animali, ma non vengono dipinti come tali. Al Meeting vogliamo sfatare i falsi miti che colpiscono il nostro mondo e finiscono per renderlo poco appetibile ai giovani. Partecipiamo con convinzione a questa manifestazione, che con il nostro territorio ha un legame particolare. Qui sono trattati anche i grandi temi che, come organizzazione professionale, ci troviamo ad affrontare; ma è anche una preziosa occasione di confronto, dialogo e condivisione di esperienze. Vogliamo cogliere l’occasione di questo evento - conclude il presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini - per diffondere i valori legati al settore primario”.