Confartigianato, Gastone Benelli confermato alla presidenza della sede di Cattolica

Nell'ambito del XII Congresso provinciale di Confartigianato Imprese Rimini, si è tenuta l'Assemblea elettiva della sede territoriale di Cattolica, che ha visto la riconferma di Gastone Benelli alla presidenza. Presente anche l’Assessore ai lavori pubblici e ambiente del comune di Cattolica, Alessandro Uguccioni, con il quale si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in corso e sono state affrontate alcune problematiche legate a viabilità e sosta.

L’assemblea, partecipata da imprenditori dei settori nevralgici del territorio, è stata anche l’occasione per un costruttivo confronto con le attività che rappresentano i principali comparti strategici del tessuto economico di Cattolica e San Giovanni n Marignano. Da parte delle imprese presenti è emersa la difficoltà comune di accesso al credito, di poter disporre di garanzie sui prestiti, la necessità di accedere a bandi e a strumenti di finanza agevolata. Molto sentito anche il tema dei rincari energetici e del contenimento dei costi delle utenze, nonché del supporto per accedere ai crediti d'imposta.

Il segretario territoriale Giovanni Ruggeri ha spiegato che Confartigianato, consapevole di queste dinamiche che influiscono fortemente sul fare impresa, intende rafforzare i rapporti con le amministrazioni locali e assumere un ruolo sempre più attivo nell’intercettare le criticità delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese per portarle a discussione sui tavoli di competenza.

Un nuovo approccio per una maggiore vicinanza al territorio e alle sue attività, affiancandole nell’accesso al credito agevolato, supportandole nella ricerca e partecipazione a bandi e agevolazioni per investimenti, aiutandole ad analizzare le bollette energetiche e, grazie alla figura dell’Energy Manager, verificare il processo produttivo in un’ottica di risparmio energetico.

Altri ambiti in cui l’associazione intende rafforzare il proprio sostegno alle imprese riguardano la transizione ecologica, il passaggio generazionale, la revisione del ciclo produttivo, l’innovazione tecnologia, la consulenza in marketing ed E-commerce, la concorrenza sleale e, infine, la difficoltà nel reperimento delle risorse umane.

Rappresentano il direttivo Confartigianato di Cattolica gli esponenti delle categorie strategiche: Gastone Benelli (Acconciatura ed Estetica), Filippo Bartorelli (oreficeria e gioielleria), Luca Baldi (nautica da diporto), Valeria Menghi (operatori balneari), Paolo Fuzzi (ristorazione), Agnese Forlani (ricettivo turistico), Martina Sbattiletta (pubblici esercizi) e Luigi Sommella (servizi ICT e informatica).