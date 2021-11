Confcommercio Cattolia: "Soddisfatti delle relazioni col Comune e del suo lavoro per le festività"

Archiviata la tornata elettorale, proseguono da parte della delegazione di Confcommercio Cattolica gli incontri con l’amministrazione comunale della città. “Sottolineiamo con piacere il fatto che l’amministrazione di Cattolica si sia da subito messa al lavoro iniziando un percorso di dialogo proficuo e costruttivo con le associazioni di categoria – spiega la delegazione di Confcommercio Cattolica -. Riteniamo che il dialogo sia necessario per poter sostenere le imprese del territorio, specialmente e soprattutto in questo periodo storico che le vede affrontare la difficile situazione legata alla pandemia e le nuove sfide per gettare le basi della ripartenza. Siamo oltremodo soddisfatti che da questi incontri siano scaturiti alcuni suggerimenti sulla realizzazione di importanti iniziative come quella legata agli eventi del Natale, che sono stati presi in considerazione dagli amministratori. Ne è un esempio l’anticipazione alla vigilia di Natale della realizzazione degli spettacoli itineranti per le vie del centro della città. In generale – conclude Confcommercio Cattolica – nelle ultime settimane abbiamo avuto occasione di iniziare un confronto sulle idee e un dialogo costruttivo di cui, siamo certi, beneficerà l’intero tessuto economico del nostro territorio e che auspichiamo possa continuare per tutte le nuove sfide a cui la città verrà chiamata, con particolare riguardo ai temi legati alle piccole imprese del commercio, del turismo e dei servizi”.