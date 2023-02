Confcommercio incontra il nuovo Prefetto, abusivismo e criticità degli imprenditori al centro della discussione

Il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, ha ricevuto questa mattina il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino insieme ad una delegazione dei rappresentanti delle categorie economiche provinciali: Gaetano Callà (Fipe), Nicola Angelini (Fiva), Nello Salvati (Fimaa), Onelio Banchetti (Federpreziosi), Giorgio Dobori (Fit) e Andrea Carichini (Fnaarc). “Ringraziamo il Prefetto Padovano per questo incontro cordiale e franco – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino – nel quale, insieme ai presidenti delle categorie economiche del territorio, abbiamo illustrato le peculiarità del tessuto economico riminese e le criticità a cui devono fare fronte gli imprenditori che rappresentiamo. Al centro dei temi trattati c’è stata la sicurezza reale e percepita su tutto il territorio provinciale, ma con particolare riferimento alle zone più sensibili come la stazione ferroviaria e il centro di Rimini. Altro argomento che abbiamo portato all’attenzione della rappresentante territoriale del governo, per noi molto importante, è l’abusivismo: un’autentica piaga per numerosi settori, dai pubblici esercizi agli agenti immobiliari, dal commercio ambulante fino all’intrattenimento".

"Da parte sua - aggiunge Indino - abbiamo ricevuto conferma della disponibilità a dare ascolto alle nostre istanze e di attuare ed implementare iniziative comuni atte a rendere il nostro territorio sempre più vivibile per i cittadini, più apprezzato dai turisti e meno complicato per chi vuole fare impresa. Abbiamo apprezzato che il Prefetto Padovano non abbia voluto fare promesse, ma che con molta concretezza abbia assicurato il suo massimo impegno. Siamo felici che la rappresentante del governo abbia compreso come le nostre attività siano vere e proprie sentinelle per il territorio e punti di osservazione privilegiati di ciò che accade sulle strade, apprezzando la nostra disponibilità ad ulteriori incontri e a fare fronte comune per superare le criticità”.