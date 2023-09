Confcommercio, nuovo regolamento di videosorveglianza è "un notevole passo avanti sulla sicurezza"

Confcommercio plaude al nuovo regolamento di videosorveglianza del Comune di Rimini sottolineando come sia "un notevole passo avanti su un tema importante per la sicurezza del territorio, come deterrente e come ausilio alle indagini". Il parere favorevole della Commissione, che include importanti novità, piace al presidente Gianni Indino il quale sottolinea come sia un "Bene che il Comune abbia pensato anche ad incentivi per i privati che installano telecamere e contiamo che questo sostegno possa valere anche per le imprese”. “Accogliamo con soddisfazione il passaggio in Commissione della proposta dell’amministrazione di Rimini per la stesura del nuovo regolamento che riguarda la videosorveglianza in città. Da tempo – prosegue il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini – stiamo lavorando affinché Rimini si possa dotare di un sistema di videosorveglianza integrato, che possa dare un aiuto concreto alle autorità preposte alla sicurezza e al controllo del territorio, in sinergia con l’amministrazione comunale, la Prefettura e le forze dell’ordine. Ad esempio attraverso Federpreziosi, la federazione italiana orafi e gioiellieri aderente a Confcommercio, abbiamo siglato anche a livello territoriale alla nostra Prefettura il Protocollo d’Intesa sulla videosorveglianza redatto e firmato a livello nazionale con il ministero dell’Interno. Solamente una delle iniziative che come Associazione portiamo avanti da parecchi anni, dal vademecum sulla videosorveglianza pensato per le aziende ai numerosi incontri per portare le nostre aziende a dotarsi di sistemi antirapina da inserire in rete con le centrali delle forze dell’ordine per contrastare i reati predatori ai danni degli esercizi commerciali.

"Il nuovo regolamento proposto dal Comune, che verrà votato a breve in Consiglio comunale - conclude Indino - va nell’auspicata direzione di implementare la videosorveglianza sul territorio anche con droni e altre avanzate tecnologie, mettendo a sistema le telecamere pubbliche di cui man mano ci stiamo dotando e quelle installate dai privati. Un notevole passo avanti che accogliamo con grande favore: siamo certi che questa possa essere una buona soluzione sia come deterrente, sia per portare avanti le indagini in caso di atti criminosi. Bene che il Comune abbia pensato anche ad incentivi per i privati che installano telecamere e contiamo che questo sostegno economico possa valere anche per le imprese. Un sistema integrato di videosorveglianza sarà un grande valore aggiunto per la sicurezza dell’intero territorio e permetterà ai negozianti di preziosi, ma anche ad altre categorie sensibili come farmacisti e benzinai, di operare con più serenità”.