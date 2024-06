Conferenza europea sulla Specializzazione intelligente, Rimini scelta per ospitare l’edizione 2024

Ricerca e sviluppo tecnologico per stringere collaborazioni con partner all’estero, le sfide e le scelte politiche per sviluppare innovazione sui territori, le relazioni tra Regioni europee e poi ancora gli impegni su aree tematiche chiave della Specializzazione intelligente: verde, digitale, alimentare, energia, materie prime e manifattura.

Sono i temi principali su cui si concentreranno i lavori dell’edizione 2024 della Conferenza europea sulla Specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy), che si terrà i prossimi 11 e 12 dicembre 2024 al Palacongressi di Rimini (via della Fiera 23).

L’appuntamento, nato dalla collaborazione tra Commissione europea, Regione e Comune di Rimini, vedrà la partecipazione di 500 rappresentanti provenienti da tutte le regioni europee e italiane, riuniti per confrontarsi sullo sviluppo delle rispettive Strategie di specializzazione intelligente (S3), sulle esperienze, sulle buone pratiche acquisite ma anche sui problemi derivanti dalla loro attuazione.

L’edizione 2024 della Conferenza S3 riveste un’importanza particolare perché si colloca in una fase di dibattito avanzato sul futuro delle politiche di sviluppo regionale in Europa, dopo il ciclo attuale 2021-2027.

L’organizzazione delle due giornate di lavori prevede sia momenti di discussione in plenaria che spazi di confronto laboratoriale tra i partecipanti organizzati in gruppi. Il secondo giorno, nel pomeriggio, verrà dedicato uno spazio alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Rimini per un evento collaterale (attualmente in fase di definizione) su tematiche connesse all’esperienza della S3 in Emilia-Romagna e di particolare interesse per la realtà del territorio e dell’economia locale e regionale.

La conferenza S3

Tutte le regioni europee hanno costruito la propria Strategia di specializzazione intelligente, lo strumento del programma europeo Fesr per ottimizzare su ogni territorio gli investimenti in ricerca e innovazione. Poiché una parte importante di questi investimenti proviene dai fondi strutturali comunitari, strumento primario delle politiche di coesione e di sviluppo regionale a livello europeo, la Commissione europea riunisce tutti i professionisti della Smart Specialisation, scegliendo ogni anno una sede diversa dove organizzare la Conferenza S3.

La Conferenza è il principale evento annuale per promuovere la discussione sulla Specializzazione Intelligente, sul ruolo che questa svolge per la competitività e lo sviluppo economico locale e sul suo contributo alle priorità dell'Unione europea.