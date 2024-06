Conferenza territoriale sociale e sanitaria, il sindaco di Santarcangelo Sacchetti nominato vicepresidente

Il sindaco Filippo Sacchetti è stato nominato vicepresidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Romagna per l’ambito di Rimini. Nei giorni scorsi, infatti, la CTSS presieduta dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, nonchè presidente della provincia di Ravenna, si è espressa per la scelta in sostituzione di Alice Parma, decaduta dall’incarico alla scadenza del mandato amministrativo, confermando al sindaco di Santarcangelo la nomina a vicepresidente per l’ambito di Rimini.

“Sono molto onorato e orgoglioso dell’incarico ricevuto – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – all’interno di un organismo fondamentale per la salute e il benessere sociale, che organizza e coordina non solo le politiche sanitarie, ma anche socio-sanitarie e socio-assistenziali di Ausl Romagna raccordandole con l’attività dei distretti e della Regione”.

“Accolgo con piacere anche lo spirito di continuità rispetto al precedente lavoro di Alice Parma – conclude il sindaco Filippo Sacchetti – che in questi anni ha rivestito la medesima carica, sempre con serietà e impegno. Le politiche sociali e sanitarie, dai temi dell’inclusione a quelli del sostegno alle fragilità, sono da sempre al centro della nostra azione amministrativa, e sono fondamentali affinché Santarcangelo resti una comunità unita, coesa e inclusiva, in cui nessuno deve essere lasciato indietro”.

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) è composta dai Presidenti delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dai Sindaci dei Comuni situati nel territorio dell'Ausl della Romagna. Esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda: approva, ad esempio, le priorità strategiche in area sociale, sociosanitaria – compresa la non autosufficienza – e sanitaria, contribuisce all’elaborazione del Piano attuativo locale, assicura l’equa distribuzione delle risorse tra gli ambiti distrettuali. A queste funzioni si aggiungono quelle consultive – tramite i pareri su bilanci e accordi – propulsive, di verifica e controllo.