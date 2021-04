Confezionano droga in casa, blitz della polizia: sul tavolo dosi e soldi

Il rumore sempre più forte da un appartamento al piano terra ha spinto i vicini di casa a chiamare la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti venerdì notte, intorno alle 2.30, in una palazzina nella zona Celle, a Rimini, hanno subito capito, già dall'esterno, che nella casa c'era più persone. Dopo aver bussato alla porta i poliziotti hanno udito un forte trambusto seguito dal rumore dello scarico dell’acqua del wc.

La proprietaria dell’appartamento, una 21enne, ha provato a fuggire per disfarsi di un bilancino di precisione, ma è stata subito fermata. Sul tavolo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 20 grammi di marijuana, una pallina di cocaina di 0,47 grammi, cento euro, 2 bilancini di

precisione e altro materiale necessario per confezionare le dosi. La donna è stata denunciata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.