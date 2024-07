Conflavoro Pmi incontra l'amministrazione comunale di Rimini

Nella casa comunale di Rimini, il Sindaco e l'Assessore hanno accolto il Presidente di Conflavoro PMI Corrado Della Vista, il Segretario Generale Nicoletta De Cristofaro e gli Imprenditori Domenico Cimino e Mario Garrone; Un incontro di presentazione per Conflavoro PMI che ha voluto portare a conoscenza la nuova realtà associativa delle PMI della Provincia di Rimini. L’associazione datoriale che promuove, rappresenta e forma imprenditori e lavoratori delle piccole e medie imprese del territorio.

In continua crescita dal 2021, ad oggi, consta 150 associati che possono beneficiare tra i vari servizi dei corsi di formazione. "Il primo intento - afferma Della Vista - è fornire agli imprenditori linee guida per poter operare nel rispetto delle norme che regolamentano i vari settori, primo tra tutti quello turistico e del suo indotto. Grande propensione all’ascolto da parte dell’amministrazione e forte dialogo con il Sindaco che ha soddisfatto con risposte esaustive le varie richieste portate alla sua attenzione".

In particolare i temi sono stati quattro: le strutture marginali e la qualità del turismo, la tassa di soggiorno e il miglioramento di servizi per i turisti. Sadegholvaad e Magrini, come i rappresentanti dell’associazione, puntano ad un miglioramento della qualità dei servizi da offrire con una città che si sviluppi e cresca come cresce il turismo. Tra le tante proposte c'è quella sulla tassa di soggiorno e cioè di estendere l’esenzione a tutti gli OVER65 che soggiornano in gruppi di minimo 15 persone non necessariamente organizzati dai Comuni.Certo,le valutazioni da fare sono tante, ma l’importante è cercare una soluzione.

Costruttivo il dialogo e le idee portate sul tavolo che sanciscono un nuovo inizio per portare sui tavoli istituzionali la collaborazione tra associazioni e amministrazione. Quando a cuore si hanno le sorti della propria città tutte le forze in campo devono essere unite. Con una stretta di mano e l’augurio di una stagione proficua a tutte le PMI, si sono salutati e dati appuntamento ai prossimi tavoli di lavoro.