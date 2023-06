Confonde il Comando della Municipale con l'ambasciata e aggredisce un agente

E' quasi surreale la vicenda che ha visto protagonista un cittadino marocchino 27enne arrestato, sabato mattina dalla Municipale di Rimini, per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima lunedì mattina, nel corso del dibattimento è emerso che il nordafricano era arrivato in Italia da una settimana e che nei giorni scorsi si trovava a Bologna dove sarebbe rimasto vittima di una feroce rapina coi malviventi che oltre a picchiarlo gli avrebbero sottratto tutti i soldi e i documenti. Trovandosi nella città felsinea senza denaro e, a suo dire, desideroso di fare rientro nel suo Paese avrebbe chiesto aiuto alle forze dell'ordine che lo avrebbero indirizzato all'ambasciata per ottenere un duplicato dei documenti. E' a questo punto, però, che qualcosa sarebbe andato storto perchè nella prima mattinata di sabato il 27enne si è ritrovato a Rimini in via della Gazzella davanti al Comando della Municipale credendo che quella fosse una sede consolare.

Gli agenti, invano, hanno cercato di far capire allo straniero che si era sbagliato ma questi ha iniziato a riscaldarsi sempre più continuando a pretendere i propri documenti. A un certo punto la situazione si è fatta ingestibile e, il nordafricano, ha aggredito una divisa ma è stato bloccato e arrestato per resistenza. Processato lunedì mattina per direttissima, difeso dall'avvocato Carlotta Venturi, l'uomo ha patteggiato 8 mesi con la sospensione della pena.