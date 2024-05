Consegna dei premi alla Festa del Cinema: attesa per Carlo Verdone al teatro Galli

Alla Festa del Cinema di Rimini è arrivato il giorno della cerimonia di consegna dei Premi Confindustria Romagna Cinema e Industria. Per ricevere il riconoscimento arriveranno al teatro Galli di Rimini Carlo Verdone che riceverà il Premio Cinema e Industria ad honorem, Giampaolo Letta Medusa Film (Premio alla Produzione), Andrea Romeo I Wonder Pictures (Premio alla Distribuzione), Laura Muccino (Premio ai Casting Director), Marco Spoletini (Premio al Montaggio). Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Paola Saluzzi, anche Pupi Avati presidente di giuria. Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. Nella cerimonia sarà consegnato anche il Premio Valpharma per il cinema alla regista Laura Samani, dopo la presentazione nella mattina, al cinema Tiberio, dei suoi lavori Piccolo Corpo e l’Estate è finita – appunti su Furio.

Le giornate della VI edizione della rassegna con proiezioni, anteprime, convegni masterclass e presentazioni di libri, si concluderanno domani. In programma: Il cammino della filiera (cineteca ore 10) conversazione con Fabio Abagnato (Emilia-Romagna Film Commission). Un dialogo sul presente del cinema a livello nazionale e regionale: dalla situazione legislativa all’analisi del consumo spettatoriale, sono tante le sfide per il futuro che attendono il sistema e le Film Commission in particolare, compresa quella emiliano-romagnola. A seguire, alla presenza di Pupi Avati, la proiezione di uno dei film sostenuti dall’Emilia-Romagna Film Commission, il documentario, prodotto da Iniziative Editoriali srl – Gruppo Icaro, La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei, del regista Diego Zicchetti.