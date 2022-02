"Stella su di noi", consegnata alla biblioteca una poesia dedicata a Raffaella Carrà

Dopo averne consegnato copia alla residenza comunale, la poetessa sammaurese Caterina Tisselli ha consegnato il testo poetico su pergamena dedicato all'indimenticata Raffaella Carrà anche ad altre due istituzioni significative per la vita sociale e culturale della città: la Biblioteca "Alfredo Panzini" e l'Accademia Panziniana. La cerimonia di consegna dei testi è avvenuta alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, del presidente dell'Accademia Flavio Ferranti e di Morena Baietta della Biblioteca Comunale. Come spiegato da Caterina Tisselli, "Stella su di noi", questo il titolo della poesia dedicata alla Carrà, vuole essere "testimonianza del tempo in cui viviamo, nel caro ricordo di Raffaella".