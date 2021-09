Consegnati alle scuole di Santarcangelo i materiali raccolti dalle associazioni Ven èulta e TeamBòta

L’iniziativa nell’ambito della campagna “Dona la spesa per la scuola”. In Municipio anche l’incontro di coordinamento tra scuole e Servizi sociali

Mercoledì mattina in Municipio i volontari delle associazioni Ven èulta di Santarcangelo e TeamBòta di Rimini hanno consegnato ai dirigenti scolastici del primo e del secondo Circolo didattico, nonché della scuola media Franchini, i materiali raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”, alla presenza dell’assessora Angela Garattoni. Sabato 11 settembre, infatti, i volontari delle due associazioni hanno raccolto le donazioni di materiali scolastici acquistati dai clienti del supermercato Coop di piazza della Fornace nell’ambito dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Coop Alleanza 3.0. Oltre alle scuole, i materiali didattici saranno consegnati alle famiglie di Santarcangelo con figli in età scolare individuate dai Servizi sociali. I materiali sono stati consegnati ai dirigenti scolastici cogliendo l’occasione di un incontro di coordinamento che si è svolto questa mattina in Municipio con l’area Minori dei Servizi sociali del Comune, per condividere e aggiornare le linee operative di prevenzione e contrasto delle situazioni di disagio all’interno delle scuole.