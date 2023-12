Consegnato l’Arcangelo d’Oro a Remo Vigorelli e tutte le onorificenze cittadine

Si è svolto sabato (23 dicembre) nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” il saluto di fine anno della sindaca Alice Parma alla città, con la consegna dell’Arcangelo d’Oro e di tutte le altre onorificenze cittadine, di fronte a un pubblico di circa 200 persone. La cerimonia si è aperta con l’intervento musicale del cantastorie Gianni Molinari, per poi proseguire con il saluto ai collaboratori in congedo – Romana Capriotti, Cinzia Casadei e Giovanni Razzani, oltre all’ospite speciale Giuseppe Pizzarelli – e la consegna delle borse di studio in memoria di Caterina Gambuti a Lisa Contucci e Mattia Campi (liceo scientifico “Marie Curie” di Savignano), Gaia Castiglioni (istituto d’istruzione secondaria superiore “Einaudi-Molari”), Samuele Chiarabini e Martina Zangoli (istituto d’istruzione secondaria superiore “Marie Curie” di Savignano), Giulia Vitali (liceo ginnasio statale "Vincenzo Monti" di Cesena).

Insieme al presidente Filiberto Baccolini, la sindaca ha poi consegnato la tessera di “socio onorario” della Pro Loco 2023 a Rita Giannini, per il contributo decisivo all’affermazione e alla diffusione della poesia santarcangiolese e dei suoi autori, per la realizzazione del recente volume dedicato alla città, fonte di conoscenza preziosa e a lungo attesa, per un percorso umano e professionale profondamente legato a Santarcangelo e alle sue eccellenze culturali.

A seguire le menzioni speciali, assegnate a: i volontari dell’alluvione, ritirata da Alessandro Donati in rappresentanza di quanti si sono adoperati con impegno e generosità straordinari nei soccorsi e nell’assistenza alle popolazioni colpite degli eventi alluvionali del maggio 2023; il Lions Club Santarcangelo, per il continuo sostegno a progetti di solidarietà, compreso l’importante impulso al consolidamento dell’Emporio Solidale “U i è da magné” grazie alla preziosa collaborazione con il Banco Alimentare; Giovanni Pedrosi, per la passione che lo ha portato a promuovere l’attività dello Sci Club a Santarcangelo, oggi “Gli amici dello Sci”, per cui ricopre il ruolo di segretario con lo stesso entusiasmo da 50 anni; Cristian Qorri, per il suo innovativo progetto di produzione del biodiesel ricavato dalle alghe, che ha conquistato il primo premio al concorso “La tua vita è in gioco”, dedicato agli studenti delle scuole superiori della regione; Alberto Luigi Benvenuti, collezionista di fatti e storie santarcangiolesi, di cui ancora oggi custodisce una preziosa memoria, continuando ad arricchirla con ricerche incessanti documentate attraverso i nuovi linguaggi digitali; Federico Magalotti, protagonista della nazionale under 12 medaglia d’oro al Campionato europeo di baseball nel 2021 e dell’argento conquistato quest’anno con l’under 15, in attesa della partecipazione ai Mondiali del 2024; Carolina Guerra, per i successi che sta ottenendo grazie alla passione sportiva per il surf, qualificandosi come campionessa in competizioni di rilievo internazionale, tra cui la Copa Lola’s vinta quest’anno in Costa Rica.

Le benemerenze sono invece andate a: i Cno Santarcangelo Basket, squadra fondata nel 2011 e campione d’Italia Uisp nel 2023, per la vittoria del campionato nazionale alla quarta partecipazione, coronamento di un percorso lungo dodici anni di spiccato valore sociale, oltre ai numerosi risultati sportivi; a Francesca Ricci, ricercatrice all’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano e capo unità di Farmacoresistenza al Dipartimento di ricerca Oncologia Sperimentale, per l’impegno nello sviluppo di strategie terapeutiche nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro, con particolare attenzione al tumore ovarico; ad Angelo Trezza, promotore del piacere e del valore della lettura, che con i suoi pellegrinaggi scenici ha raccolto la città attorno ai classici della letteratura mondiale, per la generosità artistica con cui ogni anno trasforma un percorso personale in occasione di crescita culturale per la comunità, in un continuo atto d’amore per Santarcangelo.

L’Arcangelo d’Oro è stato infine conferito a Remo Vigorelli con le seguenti motivazioni:

- per l’intuizione che ha dato vita a un nuovo mestiere, praticato per quasi quarant’anni, riportando le Fiere d’Autunno all’antica centralità nella vita economica e culturale di Santarcangelo;

- per l’impegno nella valorizzazione della cipolla dell’acqua, prodotto tipico cittadino promosso con ampio anticipo sui tempi sia tramite le Fiere sia con eventi e iniziative dedicati;

- per il contributo alla crescita culturale della città, prima attraverso il Festival del Teatro, poi con un’instancabile attività attoriale e infine con il volontariato nel gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo.