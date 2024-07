Consegnato il diploma di “Fumettista” ai ragazzi del corso dell’illustratore e graphic designer Niccolò Tonelli

Giornata di festa in Biblioteca, per i venti partecipanti alla settima edizione del “Corso di Fumetto” condotto da Niccolò Tonelli, illustratore, fumettista, graphic designer, content creator e video maker: questa mattina, i giovani appassionati di comics, alla presenza della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, hanno ricevuto il diploma di “Fumettista” insieme al volume da loro prodotto durante gli incontri. I neodiplomati hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni: ogni sabato mattina, dal 15 giugno al 13 luglio, hanno frequentato con passione e dedizione le lezioni di Tonelli che ha guidato i ragazzi attraverso le tecniche di disegno e inchiostrazione con l’obiettivo di realizzare un volume autoprodotto contenente una storia a fumetti. Il fumetto è una forma grafica di espressione artistica che riesce ad avvicinare i giovani alla lettura in modo piacevole e senza imposizioni. L'iniziativa ha confermato il suo valore educativo e culturale, dimostrandosi ancora una volta un efficace strumento per promuovere la buona pratica della lettura tra i giovani.

I fumettisti appena diplomati: Benedetta Leardini, Alessandro Proietti, Gabriele Ferro, Maria Sofia Cantarini, Marco Spinelli, Francesca Migani, Lorenzo Guida, Giulia Cianfagna, Diego Sergio Gobbi, Dalila Gobbi, Liam Puca, Matteo Mazzotti, Rivo Concas, Luca Marini, Sirya Tonini, Tobia Dorje Cecchitelli, Samuele Ricchi, Giacomo Tencati, Aurora D'Agostino e Riccardo Galli.