Il consigliere Franca: "Nelle vie e nei parchi regna incuria e degrado, hanno davvero superato il limite"

Secondo il consigliere comunale Riccardo Franca a Cattolica ci sono problemi di manutenzione. Da qui la segnalazione. “Osservare la propria città e contribuire attivamente al suo decoro e alla sua immagine è compito e dovere di ogni cittadino ed ancor di più di una lista quale “Alleanza Civica” – spiega il capogruppo consiliare di Alleanza Civica Riccardo Franca -.Purtroppo quando il livello di incuria e degrado che si registrano in alcuni spazi supera il limite si ha il dovere di denunciarlo in quanto la responsabilità non è più del cittadino ma ricade sull’amministrazione".

Passeggiando per alcune vie di Cattolica e constatando purtroppo il loro dissesto, quello che maggiormente stupisce è "l’incuria generale dettata per lo più da una presenza di immondizia fatta di cartacce, bottiglie di vetro, plastica fazzolettini di carta, mascherine usate e una quantità enorme di foglie e aghi di pino", prosegue Franca.

"Ogni giorno l’amministrazione, attraverso i giornali, ci comunica dei lavori attualmente in corso e di quelli che a breve dovranno partire – sottolinea Franca -.Di questo ne prendiamo atto e per dovere di cronaca riconosciamo l’intento di dare seguito ad alcune delle tante promesse elettorali. Riteniamo però che una migliore programmazione dei cantieri sarebbe stata necessaria al fine di evitare blocchi stradali ed ingorghi, andando di fatto ad aggravare una circolazione precaria che a Cattolica è già presente e sulla quale, secondo noi, sarebbe bene metterci mano quanto prima, anche ripristinando il doppio senso in Via del Prete”.

Le segnalazioni

Lungomare

“I lavori proseguono al fine di poter completare l’opera prima della prossima stagione (doveva essere consegnato l’anno scorso), ma di già si evidenziano sulla passeggiata mattonelle rotte, lampioni da terra sconnessi, aiuole infestate di erbacce e uno sporco diffuso lungo tutto il tratto”.

Parco della Pace

“Il parco emblema di Cattolica, polmone verde della città, basta attraversarlo per rendersi conto dell’incuria in cui versa e dell’abbandono da parte dell’Amministrazione ma non è l’unico tra i parchi a trovarsi in simili condizioni”.

Zona Ospedale

“L’area circostante l’Ospedale presenta un quadro non idoneo ad un sito di pubblica utilità così importante; le strade di accesso risultano dissestate, i marciapiedi inesistenti e la sporcizia diffusa ne denota l’incuria generale”.

Centro

“Alcune vie limitrofe al centro: passeggiando per alcune di loro ci si trova davanti a una fila di saracinesche abbassate, un chiaro segno delle difficoltà che il commercio sta affrontando come conseguenza del periodo pandemico e del caro bollette che ha costretto molti a chiudere ed ai quali bisognerebbe dare delle risposte attraverso sostegni ed incentivi per un loro rilancio e per un rilancio di Cattolica. Ma di questo non ve ne è traccia nel bilancio 2023”.

Via Bovio

“È necessaria una netta e profonda ristrutturazione viste le condizioni in cui versa ma dal piano triennale degli investimenti sembra non essere una priorità in quanto ci viene comunicato che si interverrà nel 2024 con uno stanziamento di 1.200.000 euro non ancora finanziato, ma intanto il centro vive un costante e progressivo impoverimento”.

Darsena Ventena

“Il mancato dragaggio dell’anno scorso ha presentato tutte le conseguenze che turisticamente la città ha pagato ed a questo proposito Alleanza Civica ha presentato un’interrogazione per sollecitare un piano di intervento; siamo ancora in attesa di una risposta”.

“Alleanza Civica richiama quindi l’amministrazione comunale ad una più attenta gestione della città; e mettendo da parte la propaganda dei suoi comunicati, si impegni in una più assidua azione di manutenzione, pulizia e rilancio di Cattolica con il fine di salvaguardare, in primis, il decoro e l’immagine che ne rappresentano l’identità e l’essenza stessa di una Città” conclude Il capogruppo di Alleanza Civica.