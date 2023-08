Il consigliere Pari: "Polizia locale in stato di agitazione, la giunta ascolti le richieste degli operatori"

“I sindacati della Polizia locale hanno proclamato lo stato di agitazione, l’amministrazione intervenga sollecitamente per venire incontro alle loro richieste”. Esordisce così il consigliere della Lega Andrea Pari. “In data 18 luglio 2023 le sigle sindacali hanno comunicato ufficialmente la proclamazione dello stato di agitazione degli Operatori del Corpo di Polizia Locale, esplicitando un disagio diffuso attraverso molteplici richieste, in particolare all’amministrazione comunale” continua il consigliere.

“Oltre alle richieste relative allo stipendio e al riconoscimento di straordinari, i sindacati di Pl richiedono attenzione in relazione all’adeguamento del vestiario, una più equa distribuzione dei servizi per il personale impegnato nel progetto Sun (Sicurezza Urbana Notturna), denunciando contestualmente una carenza sostanziale di organico in termini di Agenti e lspettori che porterebbe a carichi di lavoro non sostenibili specie in contingenza di grandi eventi o manifestazioni”.

“Di conseguenza a questo vi sarebbe anche la richiesta di riduzione delle tipologie di servizi erogati in virtù proprio del personale effettivo utilizzabile, garantendo il benessere organizzativo e lavorativo dei dipendenti ed il recupero psicofisico degli stessi, limitando tali servizi a quelli indispensabili e previsti specificatamente per il Corpo e gli Operatori di Polizia Locale” precisa Pari.