I consiglieri regionali in "trasferta" a Rimini, visita per il titolo di capitale della Cultura 2026

La commissione Cultura dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna presieduta da Francesca Marchetti si sposta a Rimini per un giorno in occasione della candidatura di Rimini e della Romagna a "Capitale italiana della Cultura 2026". La capitale italiana della cultura viene indicata ogni anno dal ministero della Cultura e scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso Ministero. Nei mesi scorsi Rimini ha avanzato la propria candidatura e la stessa commissione Cultura dell'Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione che invita la Regione a sostenere la proposta della città romagnola come Capitale italiana della Cultura 2026.

La riunione della commissione Cultura a Rimini va letta proprio in questo senso. L'appuntamento è per l'8 febbraio a partire dalla ore 10 quando la commissione sarà nella sede del Comune di Rimini dove, dopo i saluti della Presidente Marchetti, il sindaco Jamil Sadegholvaad presenterà "Vieni oltre. Il futuro qui e ora", il dossier realizzato a sostegno della candidatura di Rimini e Romagna a Capitale italiana della Cultura 2026. Le conclusioni saranno dell’assessore alla cultura e al paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori. Saranno presenti anche la Presidente del Consiglio comunale di Rimini, Giulia Corazzi, e la Commissione Cultura del Comune di Rimini con il Presidente, Michele Lari.

I lavori della commissione proseguiranno con le visite al Museo della Città, alla Domus del Chirurgo, al Teatro Amintore Galli e al Fellini Museum.