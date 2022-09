Novità nel consiglio comunale di Bellaria, si è dimesso il consigliere e capogruppo di Forza Italia

Forza Italia comunica le dimissioni del consigliere e capogruppo di Bellaria Igea Marina Roberto Maggioli: un atto totalmente condiviso a livello provinciale e locale. Ambiti in cui è piena l'identità di vedute, di orizzonti e di impostazione, tanto con il partito quanto con il Sindaco Filippo Giorgetti. "Da un lato, questo momento rappresenterà un'occasione di crescita individuale e collettivo per il nostro gruppo consigliare, in cui non mancano ragazzi già con una buona esperienza nonostante la giovane età, ma anche di allargamento del numero di persone instradate a un percorso da amministratori pubblici in seno al consiglio comunale: anche in vista della prossima tornata di elezioni amministrative del 2024", spiega il partito.

Che aggiunge: "Dall'altro lato, l’uscita dal gruppo consigliare si lega alle opportunità, personali e politiche, che per Roberto potrebbero prefigurarsi dopo le imminenti elezioni politiche. Incarichi di rappresentanza comunale piuttosto che sovra comunale. Sia in sinergia con lo stesso senatore Barboni, per il quale qualcuno ha prefigurato, nei giorni scorsi, un ruolo prestigioso nel prossimo Governo. Sia con il Sindaco Filippo Giorgetti, proseguendo quel rapporto fiduciario, e non è un mistero anche di stima ed amicizia, che da decenni lega Roberto Maggioli al primo cittadino di Bellaria Igea Marina".