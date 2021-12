Consiglio comunale compatto: "Nuovo ponte sul Marecchia, l’attuale destinato alla mobilità lenta"

Il consiglio comunale di Verucchio dà il via libera all’accordo con Anas per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento della Marecchiese con cui si conferisce l’incarico all’architetto Edoardo Preger. In una dichiarazione congiunta dei capigruppo, l’assise condivide all’unanimità una serie di direttrici: “Studio dei flussi di traffico, nuovo ponte sul Marecchia con l’attuale destinato alla mobilità lenta anche a fini turistici, completamento della Strada di Gronda, analisi del trasporto pubblico locale e collegamento con la E45”.

E’ stata l’approvazione dello schema di accordo per regolamentare modalità e obblighi reciproci per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’adeguamento della Marecchiese a catalizzare l’attenzione dell’ultimo consiglio comunale del 2021 a Verucchio.

Dopo aver espresso “un giudizio positivo sul percorso avviato” e pur riservandosi di “valutare con attenzione le proposte progettuali e le analisi che emergeranno nell’ambito di quanto previsto dalla convenzione”, il consiglio comunale “ritiene innanzitutto fondamentale la condivisione di una valutazione tecnica approfondita degli studi sui flussi di traffico che chiarisca in modo inequivocabile le dinamiche che regolano gli spostamenti lungo l’asta del Marecchia, per non rincorrere suggestioni, pressioni e valutazioni che non siano funzionali alla risoluzione dei temi legati alla mobilità di merci e persone”.

Quindi evidenzia come “i lavori sul Ponte e le conseguenti code sulla Trasversale Marecchia abbiano ribadito il costante interscambio di traffico tra SP 14 e SS 258, tema che dovrà essere oggetto di valutazione nell’ambito di quanto previsto nella convenzione”.