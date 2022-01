L’ex vicesindaca furente: “Dall’invito al Papa alla Coppa Italia del basket, ci hanno bocciato tutto”

Tredici proposte. E “zero tituli” per il gruppo consiliare dell’ex vicesindaca Gloria Lisi, oggi tra i banchi della minoranza, che si è vista votare contro dalla maggioranza tutte le proposte di deliberazione che aveva avanzato in termini di eventi e promozione turistica. Non mancano le reazioni, dopo il consiglio telematico di giovedì notte (27 gennaio): se la Lisi esce dal dibattito a bocca asciutta c’è chi invece si ritiene ampiamente soddisfatto. Parola di Matteo Petrucci, capogruppo del Pd, che a nome della maggioranza dice: “C’è una programmazione che, come ha ben illustrato il sindaco nella sua ricca relazione introduttiva, significa lasciarsi alle spalle l’approccio emergenziale e pianificare l’immediato futuro seminando in termini di promo-commercializzazione in particolare sui mercati esteri”.

Gloria Lisi all'attacco

Ma secondo la Lisi quelli che sono stati “cassati” erano progetti di eventi che non avevano alcuna attinenza politica. “Sono rimasta stupita, perché erano proposte costruttive e concrete, che non avevano rilevanza partitica di alcun tipo – racconta l’ex vicesindaca -, ho avuto come la sensazione che si è votato contro solo per il gusto di bocciarle. Penso che dalla volontà di invitare il Papa al riportare la Coppa Italia del basket siano solo occasioni perse per Rimini. Era l’occasione per mettere assieme delle idee. Invece è finita 13-0, mi sarei aspettata quantomeno che la maggioranza si astenesse”.

Matteo Petrucci, a nome del PD, spiega in una nota come a suo avviso le proposte erano anche attinenti ma con molti se e ma: “Sono state sottoposte al voto del consiglio una serie di disparate proposte di appuntamenti, dal festival della milonga all’oscar dell’ippica. Proposte apprezzabili, così come va sottolineato lo spirito propositivo e collaborativo del consigliere, ma che tradiscono un approccio ormai superato e un modo di pensare al turismo di cui il Covid ha spazzato via anche le ultime tracce. Il più volte citato “turismo di qualità” non passa dalla calendarizzazione di eventi spot, peraltro dall'efficacia quantomeno dubbia, ma passa dalla capacità di Rimini di presentarsi come una destinazione innovativa sotto il profilo del disegno urbano, della qualità ambientale, dei servizi e delle proposte”.

Gloria Lisi mantiene però ferrea la sua posizione: “Avevamo pensato di partecipare a un consiglio comunale, invece abbiamo assistito alla conferenza stampa del sindaco per la quale sarebbe stato sufficiente un comunicato. Almeno, avremmo risparmiato soldi (pubblici) e tempo di chi si aspettava di discutere un ordine del giorno e le proposte di tutti i gruppi. Ma ciò che sconcerta e sconforta è l’assenza ingiustificata di delibere da votare e proposte. Proposte altrui perché noi ne abbiamo portate tredici. Tutte andate a vuoto. Paradossale è che abbiano votato contro proposte da loro stessi attuate con successo in passato (Coppa Italia di basket). Pensate che nonostante la presenza di tanti consiglieri cattolici, sono riusciti nel risultato di votare contro persino all'invito di portare il Papa a Rimini”.

Partito Democratico soddisfatto

Ma la maggioranza è soddisfatta e plaude all’operato del sindaco e della sua giunta. Così Matteo Petrucci: “Per l’immediato futuro il sindaco ha ricordato quali sono le partite amministrative legate alle infrastrutture urbanistiche che saranno la priorità dei prossimi mesi e su cui il consiglio dovrà dare il proprio contributo, a partire dalla pianificazione complessiva della sosta nella zona mare, con un focus sui prossimi progetti che riguardano i parcheggi interrati Fellini e Marvelli. E non meno rilevante la sfida per mettere finalmente mano al piano dell’arenile e dunque dare l’impulso definitivo alla riqualificazione delle nostre spiagge e del prodotto turistico balneare, che rappresenta ancora il nostro core business”.