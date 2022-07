Il consiglio comunale si riunisce in piazza. Una seduta tematica per affrontare il tema dei femminicidi

Il consiglio comunale si trasferisce in esterna. Per trattare un tema delicato e di estrema attualità. Nella serata di martedì (26 luglio) nella piazza Francesca da Rimini presso Castel Sismondo, si terrà un Consiglio tematico avente ad oggetto il seguente argomento: "Femminicidio: cause, interventi e rappresentazioni mediatiche". Sarà un momento di riflessione e confronto pubblico in cui il ruolo della cronaca locale avrà parte importante negli interventi e nel dibattito. Si tratta di un argomento che ha visto a Rimini un moltiplicarsi di diversi episodi nel corso degli ultimi mesi e su cui va tenuta un’attenzione alta.