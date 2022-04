Il consiglio comunale dei ragazzi si riunisce in municipio, consegnate al sindaco una serie di proposte

Una mattinata diversa dal solito per 28 studenti delle scuole primaria e secondaria di Misano che hanno fatto visita alla residenza comunale e hanno incontrato il sindaco Fabrizio Piccioni e la vicesindaca Maria Elena Malpassi. Una visita che consolida il progetto che, già da alcuni anni, vede l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Misano, al fine di coltivare il diritto dovere di cittadinanza attiva. I ragazzi che si sono recati nella residenza comunale, accompagnati dalle insegnanti Marina Bertuccini e Barbara Murgo, sono infatti i rappresentanti eletti delle classi quinte elementari e del triennio dell’Istituto Comprensivo di Misano Adriatico.

Accolti nella sala del consiglio, i ragazzi hanno potuto conoscere più da vicino il funzionamento della macchina comunale e l’attività della giunta, ma anche soddisfare alcune curiosità personali relative, per esempio, al percorso formativo necessario per diventare sindaco, alle modalità di conciliazione dell’attività politica con la vita familiare e all’orgoglio di rappresentare una comunità. Grande attenzione, da parte dei ragazzi, anche alle azioni adottate dal comune per la tutela del verde e dell’ambiente.

Al termine dell’incontro, durato circa due ore, i ragazzi hanno consegnato al sindaco e al vicesindaco una serie di richieste inerenti alla loro vita scolastica. “È stata una mattinata molto piacevole e formativa – commenta il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. I ragazzi si sono dimostrati molto attenti e curiosi a conoscere l’attività comunale, rivolgendo domande pertinenti. Mi auguro che questa curiosità rimanga viva. La partecipazione è un elemento importante: se si comincia a prendere parte alla vita del Comune sin da giovani, ci sono buone probabilità che si formino buoni cittadini per il domani”.