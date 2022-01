Il consiglio comunale torna a distanza. Il piano-viabilità slitta a febbraio, focus sui progetti turistici

Per la viabilità si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il focus si sposta così sul turismo. E’ quanto definisce il nuovo ordine del consiglio comunale di Rimini, che tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì (27 gennaio). C’era attesa per l’annuncio del piano-viabilità in vista dell’evoluzione dei cantieri sulla Strada statale 16, ma ci sarà ancora da attendere: complice uno slittamento di qualche giorno del vertice tra Autostrade per l’Italia e i componenti del tavolo che si incontra in Prefettura per definire gli ultimi dettagli. Il punto finirà così nella prossima seduta.

Il consiglio comunale, che vedrà assoluti protagonisti in apertura gli studenti per la Giornata della Memoria, tornerà peraltro a riunirsi solo in modalità a distanza complice l’evoluzione della situazione sanitaria in corso. La sala del consiglio sarà così solo presidiata dalla presidente e i consiglieri interverranno in videoconferenza. Dopo un periodo in presenza, con l’inizio del nuovo mandato, si torna così forzatamente alle sedute da casa.

Dopo l’apertura dedicata alla Giornata della Memoria, in un'assemblea senza interrogazioni, la seduta sarà dedicata al confronto sulla cultura e turismo. Si parlerà di criticità e prospettive in vista della stagione estiva 2022 che deve ripartire dopo un periodo ancora di grossa difficoltà per il comparto a causa del Covid. Un tema, quello del turismo, che era stato richiesto a più riprese anche dalla minoranza, in particolare dal gruppo di Gloria Lisi che porterà sul tavolo una lunga serie di proposte, che spaziano dall’organizzazione nel prossimo anno della Coppa Italia di basket fino a rievocazioni storiche medievali nel cuore di Rimini. A seguire verranno poi riproposte una serie di mozioni all’ordine del giorno.