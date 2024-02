Dal consiglio provinciale 200 mila euro in più per i lavori alle scuole Einstein e Savioli/Volta Fellini

Nell'ultima seduta del Consiglio provinciale è stata approvata a maggioranza (contrari Diotalevi e Zoccarato) la prima variazione al Bilancio di previsione 2024-2026. Una variazione di carattere eminentemente tecnico, finalizzata all’incremento della spesa per l’adeguamento sismico dell’Istituto superiore di II grado Savioli/Volta Fellini (ex Pascoli) di Riccione e del Liceo scientifico Einstein di Rimini per complessivi 200 mila euro necessari a fronteggiare l’intervenuto aumento dei prezzi delle materie prime.

Sempre a maggioranza (astenuti Diotalevi e Zoccarato) è stata approvata la modifica delle convenzioni con vari Enti per l’utilizzo della Stazione Unica Appaltante (Sua) della Provincia. Modifiche per adeguare le convenzioni stipulate sulla base della deliberazione del Consiglio Provinciale sulle previsioni del nuovo codice dei Contratti pubblici e stabilire una partecipazione per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ai costi di gestione dell’attività della Sua.

Infine, è stato approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida, la società consortile in house providing di cui la Provincia è socio.